أربعة من المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم مؤخرا في غزة يحضرون مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست في بولندا

من المقرر أن يحضر 4 من المحتجزين الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا من قطاع غزة، مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست في بولندا.

وسيصاحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، غدا الخميس 10 محتجزين سابقين، بينهم عدة سيدات، بالإضافة إلى 80 من الناجين من الهولوكوست من إسرائيل وحول العالم؛ للمشاركة في يوم ذكرى ضحايا الهولوكوست.

وأعلن مكتب هرتسوج، اليوم الأربعاء، أنهم سيشاركون في ما يطلق عليه "مسيرة الإحياء" – وهي مسيرة تمتد لأكثر من 3 كيلومترات من أوشفيتز إلى بيركيناو، أكبر معسكرات الإبادة الألمانية خلال الحقبة النازية.

كما سيلتقي هرتسوج، بنظيره البولندي أندريه دودا للاحتفال بالذكرى الـ80 لتحرير المعسكرات.