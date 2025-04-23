 أربعة من المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم مؤخرا في غزة يحضرون مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست في بولندا - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أبريل 2025 5:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

أربعة من المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم مؤخرا في غزة يحضرون مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست في بولندا

تل آبيب / وارسو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 4:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 4:37 م

من المقرر أن يحضر 4 من المحتجزين الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا من قطاع غزة، مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست في بولندا.

وسيصاحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، غدا الخميس 10 محتجزين سابقين، بينهم عدة سيدات، بالإضافة إلى 80 من الناجين من الهولوكوست من إسرائيل وحول العالم؛ للمشاركة في يوم ذكرى ضحايا الهولوكوست.

وأعلن مكتب هرتسوج، اليوم الأربعاء، أنهم سيشاركون في ما يطلق عليه "مسيرة الإحياء" – وهي مسيرة تمتد لأكثر من 3 كيلومترات من أوشفيتز إلى بيركيناو، أكبر معسكرات الإبادة الألمانية خلال الحقبة النازية.

كما سيلتقي هرتسوج، بنظيره البولندي أندريه دودا للاحتفال بالذكرى الـ80 لتحرير المعسكرات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك