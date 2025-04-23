نقلت وكالة معا الفلسطينية عن مصدر وصفته بالمطلع في حركة حماس قوله إن الحركة ستقدم مقترحاً في اجتماع يعقد في القاهرة يتضمن خمسة بنود، بينها صفقة شاملة وهدنة طويلة تصل إلى خمس سنوات مع طلب ضمانات إقليمية ودولية.

وتتضمن بنود الاتفاق المقترح ما يلي:

1 - صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين، صفقة واحدة (ضربة واحدة) وفق الآليات والأوقات التي يتم الاتفاق عليها - جميع المختطفين الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، مقابل وقف إطلاق نار كامل، وانسحاب كامل لقوات جيش الاحتلال من القطاع، وإعادة تأهيل القطاع، ورفع الحصار.

2 - موافقة حماس على وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات مع ضمانات إقليمية ودولية.

3 - عند التوصل إلى اتفاق الإطار، فإن الوضع سيعود إلى ما كان عليه في 2 مارس 2025، مع وقف العمليات العسكرية، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المناطق التي كانت موجودة فيها بموجب الاتفاق الموقع في يناير 2025، وإدخال المساعدات وفقا للبروتوكول الإنساني.

4 - تشكيل لجنة محلية من التكنوقراط المستقلين لإدارة القطاع بكامل الصلاحيات والمهام.

5 - التحضير للتوافق الوطني الفلسطيني في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية وآخرها اتفاق بكين 2024.