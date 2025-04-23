سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف المخرج آدم عطية، كواليس حفل الفنانة أنغام المنتظر إقامته على مسرح أرينا في دبي يوم ٢ مايو المقبل.

وقال آدم عطية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "العمل مع الفنانة أنغام ممتع للغاية فهي تهتم بكل التفاصيل الخاصة بالأغاني وكل التحضيرات الخاصة بالحفل لترتقي الحفلة بجمهورها".

وتابع: "الحفل سيشهد العديد من المفاجآت والأغاني التي يحبها الجمهور ومن بينها تيجي نسيب، وهو أنت مين، والقلوب أسرار وغيرها".

وأضاف: "متحمس جدًا لرد فعل الجمهور في دبي، وواثق إننا سنقدم حفلًا تاريخيًا بعد المجهود المبذول لتحضيرات هذا الحفل ليكون مختلف وجديد عن أي حفل آخر".

يذكر أن الفنانة أنغام تصدرت تريند مؤشر البحث جوجل بعد نجاحها في إحياء حفل غنائي في مدينة جدة، ضمن فعاليات "حفلات موسم جدة".

كما تستعد الفنانة أنغام أيضا لإحياء حفل غنائي لها في عاصمة سلطنة عُمان "مسقط" يوم 9 مايو 2025، ضمن حفلات الربيع.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، في مسقط عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.