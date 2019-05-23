طلاب يعتزمون الإضراب غدا في 1600 مدينة حول العالم للتحرك لمواجهة التغير المناخي

قال منظمون إن من المقرر إطلاق موجة عالمية ثانية من الإضرابات المدرسية من أجل التحرك لمواجهة التغير المناخي في أكثر من 1600 مدينة وبلدة في أكثر من 100 دولة يوم غد الجمعة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في أنحاء العالم استلهاما من الناشطة السويدية الشابة في مجال البيئة جريتا ثونبرج.

وتنظم ثونبرج احتجاجا أسبوعيا خارج البرلمان في ستوكهولم منذ آب/ أغسطس عام 2018 حيث انتشر، وأصبح مصدر إلهام للطلبة في جميع أنحاء العالم لتنظيم مظاهرات، تدعو إلى العمل المناخي تحت شعار "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

واعتبارا من منتصف النهار ليوم الخميس، تم الإعلان عن الاعتزام لتنظيم 1623 احتجاجا في 119 دولة.

وقال المنظمون: "نحن واحد، لقد عدنا".

ومن المقرر أن تشارك ثونبرج في تجمع بالعاصمة السويدية.