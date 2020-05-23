بايرن ميونخ يفوز على آينتراخت فرانكفورت بخماسية في الدوري الألماني

حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على حساب آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2/5، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني.

وافتتح ليون جوريستكا أهداف بايرن ميونخ بالمباراة في الدقيقة 17، وأحرز توماس مولر الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتفدم البايرن بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 46 من بداية الشوط الثاني سجل روبرت ليفاندوفيسكي الهدف الثالث للبايرن، واستطاع مارتن هينتيرجير في تسجيل الهدف الأول لفرانفكورت في الدقيقة 52 وبعدها بـ3 دقائق عاد اللاعب ذاته في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53.

وسجل ألفونسو ديفيز الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 61، وعاد هينتيرجير التسجيل في المباراة للمرة الثالثة ولكن بالخطأ في مرماه ليمنح الهدف الخامس للبايرن في الدقيقة 74.

بهذا الفوز، عزز بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي نجح في تحقيق الفوز على فولفسبورج بهدفين في الجولة ذاتها، فيما توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند النقطة 28 في المركز الـ13.