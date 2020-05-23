مدبولي: إنشاء مناطق خدمات لوجيستية تتواكب مع افتتاح جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بعض المشروعات الجاري إنشاءها وبعض المشروعات التي تم الانتهاء منها بمدينة شرم الشيخ، ورافقه خلال جولته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

بدأ رئيس الوزراء، جولته بتفقد طريق نبق السياحي، وميدان محمية نبق ومدخل المحمية وأعمال تنسيق الموقع والمشايات، كما تفقد أعمال إنارة الطريق الخلفي لنبق بطول 7 كم.

وتفقد رئيس الوزراء، محطة تموين السيارات بالطريق الأوسط، وإنشاءات جامعة الملك سلمان، موجها بإنشاء مناطق خدمات لوجيستية تتواكب مع افتتاح جامعة الملك سلمان.

كما تفقد أعمال رصف وتجميل الطرق والإنارة بمنطقة حي النور، وكذا المنطقة الاستثمارية المستقبلية، وطريق سكن العاملين ومكتب العمل.

وزار رئيس الوزراء ومحافظ جنوب سيناء مبنى وزارة الاستثمار ومكتب الضرائب العقارية بالمدينة.

وفي ختام الجولة التفقدية تجول الدكتور مصطفى مدبولي بمشاية الدراجات كما تفقد المدرسة اليابانية وموقع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وأشاد رئيس الوزراء بالأعمال الجاري تنفيذها، مؤكدا ضرورة الاستمرار في مثل هذه المشروعات مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بها.