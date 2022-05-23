انطلاق الاجتماع التنسيقي لرؤساء وفود 20 دولة عربية المشاركة في منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب

انطلق اليوم الاجتماع التنسيقي، لرؤساء وفود 20 دولة عربية المشاركة في النسخة الثانية لمنتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب، والمقرر إنطلاقها اليوم الإثنين تحت شعار "رؤية وطن" برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية، والذي تنفذه الوزارة من خلال مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولي، وتقام فعالياته خلال الفترة من "22-27" مايو الجاري، بالقاهرة الجديدة.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيان أن المنتدى خلال فترة تنفيذه يشمل برنامجاً سياحياً للوفود المشاركة، كما يضم 3 جلسات رئيسية بواقع جلسة يومياً، حيث تأتي الجلسة الأولي بعنوان "بناء الإنسان العربي من منظور شبابي ورياضي، وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات والمنصات الرقمية في المجال الشبابي والرياضي"، بينما تأتي الجلسة الثالثة بعنوان "أثر التطوير المؤسسي على النهوض بالمنظومات الشبابية والرياضية".
ويضم المنتدى 9 ورش عمل يتم تنفيذها بواقع 3 ورش عمل يوميا، حيث يُعقد في اليوم الأول 3 ورش وهي "آليات تأصيل الهوية العربية المشتركة، وتصويب الانحرافات الفكرية وانعكاساتها على المجتمعات العربية، والسياسات الوطنية العربية تجاه الشباب"، وفي اليوم الثاني تُعقد 3ورش عمل وهي "آليات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، وإنشاء منصة رقمية شبابية ورياضية عربية موحدة، أفكار ورؤي لمبادرات عربية مشتركة".
وفي اليوم الثالث تعقد 3ورش عمل أخري وهي "الإجراءات والخطوات الإصلاحية الداعمة لعملية التطوير المؤسسي، الطريق نحو التميز المؤسسي وبناء مؤشرات الأداء، تجارب دولية حول التمكين والتغيير وتطوير الأداء"، وتختتم تلك الورش بورشة عامة لصياغة التوصيات والبيان الختامي للملتقي.
ويشهد المنتدى نخبة كبيرة من المسئولين والمتخصصين والشخصيات العامة داخل مصر وخارجها، ولفيف من أساتذة الجامعات، وبعض أعضاء مجلس النواب المصري.