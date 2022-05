أول تعليق من صلاح بعد خسارة الدوري الإنجليزي

علق محمد صلاح، لاعب ليفربول، على خسارة فريقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد منافسة شرسة مع مانشستر سيتي.

وكان ليفربول ينافس حتى الرمق الأخير مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى وصلت الجولة الأخيرة والسيتي يتفوق على الريدز بفارق الأهداف ونقطة واحدة.

ولو حقق أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد، الفوز على مانشستر سيتي، في المباراة الأخيرة لكتب ليفربول اللقب بعد منافسة قوية، وذلك بعدما فاز على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1.

وبعدما حلمت جماهير ليفربول بالتتويج بالدوري بعدما جاءت الدقيقة 78 ولم ينجح مانشستر سيتي في تعديل النتيجة مع أستون فيلا الذي كان متقدما بهدفين دون رد، إلا أن أبناء بيب جوارديولا، نجحوا في كتابة ريمونتادا عالمية وفي 6 دقائق فقط سجلوا 3 أهداف ليتوج السيتيزنس بالبريميرليج الثامن في تاريخه.

لكن ظهر محمد صلاح المتوج بلقبي هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع ألعاب في البريميرليج، حزينا ليبعث برسالة لزملائه في الفريق وجماهيره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «لم ننتهي بعد».

ليمنح صلاح الأمل لجماهير ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري.

We’re not done yet. pic.twitter.com/IiBuC0d9WN