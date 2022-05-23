 الدفاع الروسية: تدمير وحدة أوكرانية لمدافع هاوتزر (M-777) - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: تدمير وحدة أوكرانية لمدافع هاوتزر (M-777)

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 8:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 8:55 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن بطارية مدافع ذاتية الدفع من طراز "جياتسينت -إس" دمرت وحدة أوكرانية مكونة من مدافع هاوتزر (M-777) عيار 155 ملم أمريكية الصنع.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم تدمير وحدة أوكرانية مكونة من مدافع هاوتزر (M-777) عيار 155 ملم أمريكية الصنع.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأحد أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية في دونيتسك، ولوجانسك، ومقاطعتي خيرسون وخاركوف.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف "إن الغارات الجوية الروسية أسفرت عن القضاء على أكثر من 210 عناصر للفصائل القومية الأوكرانية، وتعطيل 38 قطعة من المعدات العسكرية".


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