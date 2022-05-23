هيمنة السيتي على الدوري الإنجليزي في مختلف الأعمار

واصل فريق مانشستر سيتي هيمنته على ألقاب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بعد تتويجه بالبريميرليج الثامن في تاريخه.

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أستون فيلا في الجولة الأخيرة بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الاتحاد.

وبالرغم من الاصراع القائم بين مانشستر سيتي وليفربول والفارق بينهما استمر لنقطة واحدة حتى الجولة الأخيرة، إلا أن السيتي نجح في الفوز باللقب تحت 16 و 17 و 18 و 21 عاما ليواصل هيمنته على الألقاب المحلية في مختلف الأعمار.

واحتفل الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي بالتتويجات المحلية لمختلف الأعمار عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «هذا زمن مانشستر سيتي».