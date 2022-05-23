قالت الدكتور شيرين النصيري، مسؤول وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة العالمية، إن فيروس جدري القرود ظهر في العديد من الدول خلال الفترات الماضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «نشهد تغيرا في نمط جدري القردة، لم نسجل أية حالة وفاة بالمرض حتى الآن، نحاول العمل مع وزارات الصحة لكشف أسباب تفشيه في مناطق غير موطنه إفريقيا»، مشيرة إلى أن أول حالة رصدت في المملكة المتحدة، ثم توالت الإصابات.

وأضافت: «نحاول الإجابة على الأسئلة الخاص بأماكن وزمن ظهور الجدري، مرض الجدري بسيط لا يسبب وفيات عالية كون المعدل يتراوح من 1 إلى 10%»، معلقة: «الوفيات تتعلق بحالات نقص المناعة، والأطفال في بعض الحالات، انتشار المرض أقل من كورونا والعدوى تحدث بعد المخالطة لفترة طويلة».

وذكرت: «لدينا نوعان من اللقاحات أحدهما فعال بنسبة 85%، كما تم الموافقة على لقاح آخر، لكن لسبب عدم انتشار المرض فاللقاح غير متواجد بكمية كبيرة وتعمل المنظمة حاليا على زيادة الإنتاج لتوفيره بالمساواة لكل دول العالم التي ستحتاجه».

وحول إمكانية تحول المرض إلى وباء عالمي قالت: «لا يمكن التنبؤ بسلوك الفيروس، والسيناريوهات جميعها مفتوحة، ننصح الدول بالحذر ورفع جهود المراقبة والكادر الصحي، مع أهمية رفع وعي المواطنين».



