إصابة مراقب بامتحانات الشهادة الإعدادية إثر تعدي آخرين عليه في الشرقية

استقبل مستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، مراقب امتحانات بالشهادة الإعدادية؛ مصابا بجرح بالرأس واشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات، إثر تعدي آخرين عليه بعد انتهاء الامتحانات.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول مراقب في لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة السادات الإعدادية بعزبة أبو عبده بمركز أولاد صقر، مصابا بسحجات وكدمات وجرح طوله 5 سنتيمتر بالرأس واشتباه كسر بالساق اليسرى.
تبين حدوث إصابة المراقب إثر تعدي آخرين عليه بعد انتهاء الامتحانات، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة له وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.