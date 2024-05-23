التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وفيوتشر

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول من مواجهة الزمالك أمام مودرن فيوتشر، في المباراة التي تقام مساء اليوم، الخميس على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك في الدقيقة 34 عن طريق سيف الدين الجزيري بعد عرضية من عمر جابر، الذي استغل تمريرة خاطئة من حارس المرمى وتبادل الكرة مع زيزو ثم أرسل عرضية حولها الجزيري للشباك.

وفي الدقيقة 40 تعادل محمد صادق لمودرن فيوتشر بعد كرة عرضية لعبها أحمد عاطف وأبعدها عمر جابر ثم ارتدت لمحمد صادق الذي وضعها في الشباك.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقن، واتسم بالهدوء حتى الدقيقة 34 التي شهدت تقدم الزمالك، وكذلك ارتفاع نسق المباراة مع الخروج الهجومي لفريق مودرن فيوتشر بحثًا عن التعادل.

وفي حال استمرار المباراة بنتيجة التعادل، يرفع الزمالك رصيده للنقطة 25 ويبقى في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يرفع مودرن فيوتشر رصيده للنقطة 31 ويبقى في المركز التاسع.