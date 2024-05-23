 رئيس الوزراء اليوناني يؤكد دعمه لأوكرانيا ويقبل دعوة لحضور مؤتمر السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء اليوناني يؤكد دعمه لأوكرانيا ويقبل دعوة لحضور مؤتمر السلام

د ب أ
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 7:57 م | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 7:57 م

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، على أن اليونان ستواصل دعم أوكرانيا.

وشدد ميتسوتاكيس مجددا أيضا على دعم أثينا للمسار الأوروبي الخاص بأوكرانيا وعقد المؤتمر الحكومي الدولي بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل، والذي سيمثل البداية الرسمية لمفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته صحيفة كاتيميريني اليونانية.

وقبل رئيس الوزراء اليوناني دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر السلام في أوكرانيا الذي سيعقد يومي 15 و16 يونيو في سويسرا.


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