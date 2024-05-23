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زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أن قواتهم "قتلت 180 عنصرًا من حركة حماس في مدينة رفح الفلسطينية".

وخلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، ادعى أن قواتهم "دمرت منصات إطلاق صواريخ لحركة حماس وتستهدف الأنفاق".

وذكر أن القتال يتم في مناطق مركبة، معترفا بأنهم يدفعون أثمانًا كبيرة خلال المعارك بين قتلى وجرحى.

وفي جبهة الشمال، تحدث عن أن جيش الاحتلال يواصل استهداف مواقع لحزب الله اللبناني، معتبرا أن الأخير "مسئول عن الإرهاب في جنوب لبنان".

وادعى أن "مسيرة إسرائيلية قتلت محمد علي ناصر الذي كان مسئولا عن تصنيع الأسلحة في جنوب لبنان"، على حد زعمه.