رفضت باكستان اليوم الجمعة بشدة اتهامات "لا أساس لها واستفزازية وغير مسؤولة" وجهها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ، خلال خطاب عام أخير في ولاية راجستان الهندية، مؤكدة أن مثل تلك التصريحات من الواضح أنها تهدف إلى تأجيج التوترات الإقليمية من أجل مكاسب سياسية ضيقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية شوكت علي خان في بيان إن "هذه التصريحات المليئة بالتشويهات والمغالطات والخطاب التحريضي، من الواضح أنها تهدف إلى تأجيج التوترات الإقليمية من أجل مكاسب سياسية ضيقة"، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم الجمعة.

وأضاف أن "مثل تلك التصريحات لا تعكس فقط محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام، بل إنها تنتهك أيضا معايير الحكم المسؤول".

وتابع المتحدث أن باكستان مازالت شريكا ثابتا واستباقيا في الحرب العالمية ضد الإرهاب وأن أي تلميح يسعى إلى ربط باكستان بالإرهاب غير صحيح من الناحية الواقعية ومضلل بشكل واضح".

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد أكد مجددا أمس الخميس أن باكستان لن تحصل على مياه من أنهار الهند، مؤكدا التعليق المستمر لمعاهدة مياه نهر السند.

وفي حديثه في مسيرة حاشدة عامة في ولاية راجستان، وجه رئيس وزراء الهند رسالة قوية إلى باكستان بشأن الإرهاب. وقال إنه إذا واصلت إسلام آباد "تصدير الإرهابيين، فستترك متسولة للحصول على كل قرش".

يشار إلى أن هجوما مسلحا أودى بحياة 26سائحا في الشطر الهندي من كشمير ، وحملت نيودلهي إسلام آباد المسؤولية عن الهجوم، غير أن الأخيرة نفت أي تورط فيه.

وتبادلت الهند وباكستان اطلاق النار أدى لسقوط قتلى وجرحى على الجانبين.

ووافقت الجارتان المسلحتان نوويا من خلال وساطة أمريكية على وقف جميع الأعمال العسكرية على الأرض والجو والبحر على الفور.