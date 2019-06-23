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الدفاع الجزائرية: إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات بولاية تمنراست جنوبي البلاد

أ ش أ
نشر فى : الأحد 23 يونيو 2019 - 3:39 م | آخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 3:39 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أن إرهابيا مطلوبا سلم نفسه للسلطات بولاية "تمنراست" جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة - في بيان لها - "إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش سلم الإرهابي أمحمد العربي لادمي، وكنيته عبد اللطيف نفسه أمس للسلطات العسكرية بتمنراست، مشيرة إلى أن الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2013، كان بحوزته بندقية آلية من نوع (كلاشنيكوف) وأربع خزن ذخيرة مملوءة".

وأضاف البيان أن مفرزة (دورية) للجيش دمرت إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية (لارباع) بولاية باتنة (شمال شرق) 4 قنابل تقليدية الصنع.. لافتا إلى أنه تم ضبط 3 تجار مخدرات بولاية تلمسان بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ253.9 كيلوجرام.


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