تساءل الإعلامي أحمد موسى، عن ما يحدث في قطارات السكة الحديد الأيام الأخيرة وآخرها حادث قطار الإسكندرية اليوم.



وأضاف موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن قطار الإسكندرية كان يقف ليأتي جرار ليصطدم به من الخلف ويسفر عن 45 مصابا وأمس قطار في حلوان يصدم أتوبيسين.



وتابع أن تساؤلات المواطنين كثيرة وهناك العديد من علامات الاستفهام ولذلك تم إحالة سائقي الإسكندرية للنيابة العامة ووقفهما عن العمل، مضيفا: «في ظل التطوير من المؤكد أن يقف البعض لتعطيل المسيرة، ويقاوم عملية التحديث في منظومة السكك الحديدية ويؤدي للحوادث التي نشاهدها فما حدث اليوم في الإسكندرية غير طبيعي وحتى في ظل هذه المقاومة لابد من الاستمرار في التطوير».



وأوضح أنه لو تعرض مرفق السكك الحديدية للانهيار ستحدث كارثة وهو بالفعل كان مقبلا على الانهيار ولكن لن يسمح الشعب بانهيار هذا المرفق.

