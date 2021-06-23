وقالت وزارة العدل الأمريكية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن "حكومة الولايات المتحدة، بناءً على أوامر المحكمة، استولت على 33 موقعا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيراني، و3 مواقع تستخدمها كتائب حزب الله، لانتهاكها العقوبات الأمريكية".

وأضافت أن مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية بالتعاون مع مكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي حققوا في عمليات ضبط هذه المواقع الإلكترونية.

ونشرت الولايات المتحدة على المواقع المغلقة رسالة تقول إنه "تم الاستيلاء على هذا الموقع من جانب الحكومة الأمريكية"، وبموجب الرسالة فإن إغلاق هذه المواقع تم بالاستناد إلى قوانين يجيز أحدها هذا الإجراء في إطار ممارسة السلطات الرئاسية في مواجهة تهديد استثنائي.