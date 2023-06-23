ضبط 3 جزارين لذبحهم الماشية خارج المجازر الحكومية بالبحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الأحد، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية كوم حمادة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط أحد المحلات يقوم ببيع كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.

كانت الحملة برئاسة حسن طاحونية مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، بالإشتراك مع الدكتور عبدالباسط النحال وعادل رضوان وعادل حماد من الطب البيطرى وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.