مصرع مسنة متأثرة بإصابتها في حريق شقة سكنية بالدقي

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لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بحروق واختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع المساحة بالدقي.

تلقت مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع المساحة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق السابع بعقار مكون من 8 طوابق.

وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة سيدة مسنة في عقدها الثامن جري نقلها إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج الا انها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.