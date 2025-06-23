جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية في طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية في طهران.

وقال في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، إن القوات الجوية بدأت الآن موجة من الهجمات على أهداف عسكرية في طهران.



وردت إسرائيل، صباح اليوم، على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة، باستهداف مدينة كرج وغرب العاصمة طهران.

وقالت وكالة «فارس» الإيرانية، إن مدينة كرج تعرضت لعدة هجمات صاروخية إسرائيلية.

كما أفادت قناة «إيران إنترناشيونال» بوقوع انفجار عنيف في غرب طهران، ناقلة عن شاهد عيان قوله إن منطقة بيروزي تعرّضت لهجوم إسرائيلي.

وشنت إيران، صباح اليوم الاثنين، 4 رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وذلك في إطار الحرب الدائرة بين الجانبين منذ الجمعة قبل الماضية.

ووفقًا لتقديرات وسائل الإعلام العبرية، أطلقت إيران ما يتراوح بين 10 إلى 15 صاروخًا بمختلف أنحاء إسرائيل، سقط بعضها بشكل مباشر وتسبب في أضرار مادية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن صفارات الإنذار دوت لأكثر من نصف ساعة، مشيرة إلى أنها المدة الأطول لبقاء الإسرائيليين داخل الملاجئ منذ بدء الحرب مع إيران.

وأشارت إلى أن أسلوب إطلاق الصواريخ هذا الصباح، كان مختلفًا عن الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل.

وأفادت بأن طهران أطلقت صواريخ منفردة على مدى زمني أطول؛ مستهدفةً مساحات واسعة من البلاد.