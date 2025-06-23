وزير الدفاع الإسرائيلي: نهاجم قلب طهران الآن بقوة غير مسبوقة

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش يهاجم «بقوة غير مسبوقة» أهدافًا للنظام الإيراني في قلب العاصمة طهران.

وأضاف في تصريحات، نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت»، صباح الاثنين: «مقابل كل طلقة إيرانية على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، سيُعاقب الديكتاتور الإيراني (خامنئي)، وستستمر هجماتنا بكل قوة».

وأشار إلى أن «بلاده ستواصل العمل لحماية الجبهة الداخلية، وهزيمة إيران، وتحقيق جميع أهداف الحرب».

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية في طهران، ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة.

وقالت وكالة «فارس» الإيرانية، إن مدينة كرج تعرضت لعدة هجمات صاروخية إسرائيلية.

كما أفادت قناة «إيران إنترناشيونال» بوقوع انفجار عنيف في غرب طهران، ناقلة عن شاهد عيان قوله إن منطقة بيروزي تعرّضت لهجوم إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن التيار الكهربائي انقطع في بعض مناطق طهران نتيجة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

كما أفادت التقارير الواردة إلى «إيران إنترناشيونال» بأن المبنى الإداري لسجن إيفين تعرّض أيضًا للهجوم، وذلك بعد استهداف مدخل السجن في وقت سابق.

ووردت تقارير عن استهداف جامعة الإمام صادق، التي تُعتبر من المؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

من جانبها، شنت إيران 4 رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وذلك في إطار الحرب الدائرة بين الجانبين منذ الجمعة قبل الماضية.

ووفقًا لتقديرات وسائل الإعلام العبرية، أطلقت إيران ما يتراوح بين 10 إلى 15 صاروخًا بمختلف أنحاء إسرائيل، سقط بعضها بشكل مباشر وتسبب في أضرار مادية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن صفارات الإنذار دوت لأكثر من نصف ساعة، مشيرة إلى أنها المدة الأطول لبقاء الإسرائيليين داخل الملاجئ منذ بدء الحرب مع إيران.

وأشارت إلى أن أسلوب إطلاق الصواريخ هذا الصباح، كان مختلفًا عن الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل.

وأفادت بأن طهران أطلقت صواريخ منفردة على مدى زمني أطول؛ مستهدفةً مساحات واسعة من البلاد.