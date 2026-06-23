عقدت محافظة مطروح اجتماعاً تنسيقياً برئاسة الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، وبحضور الدكتور هاني عياد،خبير التخطيط العمراني واللواء أيمن الشيخ، رئيس مدينة العلمين، والمهندسة أمل عرفة، مدير التخطيط العمراني، وعدد من مديري الأجهزة التنفيذية المعنية ،وذلك لاستعراض المخطط الاستراتيجي وتحديات التنمية بمدينة زهرة العلمين.

​تناول الاجتماع عرضاً مفصلاً لرؤية التنمية بالمدينة، والتي تهدف إلى خلق مجتمع متكامل يتناسب مع طبيعة ومكانة العلمين، مع التأكيد على أهمية ​تحديث المخطط العمراني، كما تم استعراض خطط تحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة لرفع كفاءة التنظيم العمراني وتدني الكثافات.

وأهمية ​معالجة الفجوات الخدمية ، كذلك مراعاة عدد السكان حالياً والزيادة السكانية المستقبلية وحجم وطبيعة السكان لتوفير مزيد من الخدمات في القطاعات المختلفة، ووضع حلول عاجلة لسد هذه الفجوة.

​كذلك أهمية الاستغلال الأمثل للأصول الاقتصادية و الموارد البشرية والزراعية والحيوانية المتاحة بالمنطقة، والتحول نحو أنشطة اقتصادية مستدامة بعيداً عن أحادية التمويل الحكومي.

كذلك تناول الاجتماع ضرورة ​تحسين جودة الحياة مع التأكيد على ضرورة التوسع في الخدمات التعليمية والصحية، وتطوير البنية التحتية للطرق والشبكات لتتوافق مع التوسع المستقبلي.

​رؤية مستقبلية

​أكد نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تحويل مدينة زهرة العلمين إلى وجهة متكاملة تدعم التنمية المحلية وتحافظ على الأصول الطبيعية، مع التركيز على كفاءة البناء ومنع العشوائيات.

​يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص محافظة مطروح على وضع رؤية تنموية واضحة ومدروسة تضمن استدامة الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي والخدمي لمدينة العلمين.