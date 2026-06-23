أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بالأداء الذي قدمه منتخب مصر خلال الفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة نجحوا في تجاوز عقبة صعبة وتحقيق خطوة تاريخية في مشوارهم بالمونديال.

وأوضح يونس، في تصريحات تلفزيونية، أن المنتخب احتاج بعض الوقت للدخول في أجواء المباراة، مشيرًا إلى أن أول نصف ساعة شهدت مجاراة لأسلوب المنافس، قبل أن يتدخل المدير الفني حسام حسن ويُجري تعديلات مؤثرة غيرت شكل الفريق بالكامل.

وأكد أن شخصية المنتخب ظهرت بوضوح خلال الشوط الثاني، بعدما نجح الجهاز الفني في إعادة ترتيب الأوراق داخل الملعب، وهو ما انعكس على الأداء والنتيجة، مشددًا على أن التغييرات التي أجراها حسام حسن كانت حاسمة في تحويل مسار اللقاء لصالح الفراعنة.

وأثنى يونس على الدور القيادي الذي يقدمه محمد صلاح داخل المنتخب، موضحًا أن قائد الفراعنة لا يكتفي بالتأثير الفني داخل المستطيل الأخضر، بل يساهم أيضًا في تطوير أداء زملائه ومنحهم الثقة، لافتًا إلى أن بصمته كانت واضحة في بعض التفاصيل التكتيكية التي أسهمت في صناعة الفارق.

كما دافع عن عمر مرموش، مؤكدًا أن مهاجم المنتخب يؤدي أدوارًا تكتيكية معقدة لا تظهر دائمًا للجماهير، خاصة في ظل الرقابة المكثفة التي يتعرض لها من مدافعي المنافسين، وهو ما يمنح مساحات أكبر لبقية العناصر الهجومية.

وأشار يونس إلى أن منتخب مصر كان قادرًا على الخروج بنتيجة أكبر، بعدما أهدر عددًا من الفرص المحققة خلال الشوط الثاني، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الأهم تحقق بحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار بثقة.

واختتم تصريحاته بالإشادة الكبيرة بالمدير الفني للمنتخب، قائلًا إن حسام حسن يمتلك قدرة خاصة على إدارة المباريات وقراءة تفاصيلها، مضيفًا أن ما يصفه بـ”لُؤم الكورة” كان أحد أبرز أسباب التفوق على نيوزيلندا، بعدما نجح في توظيف لاعبيه بالشكل الأمثل وقلب موازين اللقاء بقرارات فنية مؤثرة.