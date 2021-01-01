كشف ملابسات تداول فيديو يظهر خلاله فتاة مكبلة بسلسلة حديدية من قدميها داخل منزل وبها بعض الكدمات

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كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله فتاة مكبلة بسلسلة حديدية من قدميها داخل منزل وبها بعض الكدمات.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله فتاة بالعقد الثالث من عمرها مكبلة بسلسة حديدية من قدميها بسرير داخل منزل ومصابة ببعض الكدمات.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد من تحديد هوية الفتاة المشار إليه وتبين أنها (طالبة جامعية – مقيمة بدائرة مركز شرطة الفرافرة) وأن (والدها، مقيم بذات العنوان) قام بتكبيلها بالمنزل لوجود خلافات أسرية وسابقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ورفض الأسرة، في محاولة لمنعها من التواصل مع المذكور.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الفتاة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

باستدعاء الفتاة، أيدت ما جاء بالفحص، ورفضت اتهام والدها بالتعدى عليها أو تحويلها لتوقيع الكشف الطبى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.