العراق: محمد بن سلمان طلب استضافة لقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران

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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسينن، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طلب استضافة لقاء بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني في بغداد.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "روداو" العراقية، أن "خمسة اجتماعات سرية عقدت بين السعودية وإيران على المستوى الأمني حتى الآن.

وأوضح أن الاجتماعات التي كانت سرية وعلى المستوى الأمني ستصبح علنية بوساطة عراقية، وأن وزيري خارجية السعودية وإيران سيجتمعان في بغداد.

وأوضح أنه "سيتم العمل على تحديد موعد للقاء علني بين وزير خارجية البلدين في بغداد".

يذكر أن العراق استضاف على مدار الأشهر الماضية، جولات من المحادثات بين إيران والسعودية، من أجل رأب الصدع في العلاقات بين البلدين.

وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن.

وقطع طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر.