الرئيس السيسي: لن نترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق على غده

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة كانت سباقة في صناعة الحاضر وصياغة الغد.

وأضاف في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، صباح الأربعاء: «حدثنا جيشنا الباسل حتى أصبح درعًا حصينًا، وسيفًا قاطعًا، وهزمنا الإرهاب، وطهرنا أرض الكنانة من براثنه».

وأشار إلى أن مصر شهدت طفرة عمرانية شاملة، مضيفًا: «أزيلت العشوائيات وشدت المساكن وأسست مدن ذكية، وقفزت البنية التحتية قفزات غير مسبوقة، وانطلق مشروع حياة كريمة ليعيش نحو 60 مليون مواطن في بيئة حضارية».

واستطرد: «وغير ذلك من إنجازات مشهودة في كل ربوع الوطن، أؤكد أن مصر، التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق على غده».