الرئيس السيسي: مصر لم تتخل يوما عن مسئولياتها القومية والإنسانية رغم الضغوط المتواصلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «مصر حققت إنجازات عديدة في زمن انهارت فيه دول، وتفككت كيانات، وتعاظمت محن».

وأضاف في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، صباح الأربعاء، أن مصر ظلت دار الأمن والاستقرار وملاذا إنسانيا مضمونا، بفضل الله تعالى ثم بوعي وإدراك المصريين.

وأشار إلى أن «مصر قصدها 10 ملايين شخص من بلاد كثيرة، وقدمت للعالم نموذجا فريدًا في الإنسانية».

وأكد أنه «رغم الضغوط المتواصلة، لم تتخل مصر يومًا عن مسئولياتها القومية والإنسانية».

وواصل: «وبفضل الله ثم بإرادة الشعب ووعيه، تمكننا من الصمود وتحمل الصعاب، وحافظنا على الوطن واستقراره، وسلكنا طريق البناء في ملحمة وطنية قوية بعزيمة وسواعد لا تعرف الانكسار».