الدبيبة يعرض على مستشار ترامب شراكة اقتصادية بـ70 مليار دولار

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عرّض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، شراكة اقتصادية بين البلدين تقدر بنحو 70 مليار دولار.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، في العاصمة طرابلس، لبولس مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، وفق منصة "حكومتنا" الليبية الرسمية على "فيسبوك".

وتناول اللقاء "مناقشة فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والمعادن، والبنية التحتية، والصحة، والاتصالات".

وأكد الدبيبة "حرص حكومة الوحدة الوطنية على بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام كبرى الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار".

وخلال اللقاء، قدّم الفريق الحكومي الليبي "عرضا تفصيليا لأوجه الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الليبية، والمقدرة بنحو 70 مليار دولار".

وتشمل هذه الشراكة "مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولا منظما ومباشرا للاستثمار الأمريكي في السوق الليبي"، حسب المنصة.

وتطرق الجانبان أيضا إلى "مستجدات قطاع النفط، خاصة ما يتعلق بالفرص المتاحة في القطع النفطية الجديدة، سواء البحرية أو البرية، والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحقيق عوائد مستدامة في إطار استقرار قطاع الطاقة".

كما تطرقا إلى "تطورات القضية الفلسطينية".

وعبَّر الدبيبة عن "إدانة ليبيا الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم وتجويع وعدوان مستمر".

وأكد "ضرورة الوقف الفوري للعدوان، ورفع الحصار، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب".

من جهته، عبّر بولس عن "دعم الإدارة الأمريكية لجهود الاستقرار في ليبيا".

وشدد على "اهتمام واشنطن بمواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية".

ويقوم بولس بجولة في المنطقة قادته الأربعاء إلى تونس، حيث التقى الرئيس قيس سعيد، ومن المتوقع أن تشمل الجزائر، وفق وسائل إعلام مغاربية.