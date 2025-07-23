رئيس الوزراء الماليزي يكشف عن خفض سعر البنزين وتقديم مساعدات مالية

تعمل ماليزيا على تعديل خطط خفض الدعم على أشهر وقود في البلاد إلى جانب تقديم مساعدات نقدية فيما يتجه رئيس الوزراء أنور إبراهيم لمساعدة الشعب في مواجهة تكاليف المعيشة.

وفي حزمة مساعدات جرى الكشف عنها في إحاطة صحفية بثت عبر التلفزيون اليوم الأربعاء، أعلن أنور عن دعم بقيمة مئة رينجيت (نحو 24 دولارا) للماليزيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما فأكثر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف تواصل البلاد بفاعلية مساعدة الشعب على دفع ثمن بنزين "رون 95" الأرخص والاكثر شعبية، حيث خفضته إلى 99ر1 رينجيت للتر من 05ر2 رينجيت للتر للسكان المحليين.

وقال أنور "الحكومة ملتزمة بخططها الخاصة بالدعم المستهدف لبنزين رون 95 وسوف يتم إعلان التفاصيل في نهاية سبتمبر".

وأضاف "الأمر المؤكد هو أنه تماما مثل نهج دعم الكهرباء المستهدف، تؤكد الحكومة أن المواطن العادي لن يتأثر. في الواقع، اسمحوا لي أن أعلن أن سعر بنزين رون 95 سينخفض بالنسبة للمواطنين".