الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، يوم الأربعاء، تنفيذ هجوم قالت إنه استهدف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، في إطار ما تصفه الجماعة بمعادلة "الحصار بالحصار".

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، إن قوات الجماعة استهدفت الناقلتين "انسيليا" و"ليلى" بصواريخ باليستية وصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة، مشيرا إلى" أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق كبير في السفينتين".

وأضاف سريع أن جماعته "أجبرت نحو عشر سفن على التراجع والعودة".

وأكد أن قواتهم ستواصل عملياتها البحرية ضد ما وصفه بـ"العدو السعودي"، مهددا بتنفيذ هجمات داخل الأراضي السعودية في حال تعرض اليمن لأي هجوم، بحسب البيان.

ولم يصدر على الفور تعليق من السعودية بشأن ما أعلنه الحوثيون.

ويأتي الإعلان بعد يومين من إعلان الحوثيين فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، في خطوة قالوا إنها تأتي ردا على ما يصفونه باستمرار الحصار على اليمن.

وفي المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اتخاذ إجراءات لحماية السفن العابرة لمضيق باب المندب، متعهدا بالرد على أي تهديد يستهدف الملاحة البحرية.

ويشهد البحر الأحمر ومضيق باب المندب تصاعدا في التوترات على خلفية الحرب في اليمن المستمرة منذ عام 2014، وسط تحذيرات دولية من تأثير أي هجمات على أمن أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.