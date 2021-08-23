 الشرطة الإسرائيلية تلقي القبض على رجل هدد بقتل رئيس الحكومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الإسرائيلية تلقي القبض على رجل هدد بقتل رئيس الحكومة

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 أغسطس 2021 - 8:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 أغسطس 2021 - 8:36 ص

وجهت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد رجل من جنوب إسرائيل قالت إنه هدد باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أنه تم القبض على المشتبه به، وهو رجل في الأربعينيات من عمره من مدينة كريات جات بجنوب إسرائيل، في أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن هدد بقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وفتحت الشرطة تحقيقا بعد أن اتصل المشتبه به بالخط الساخن للشرطة يوم الجمعة الماضي، وخلال المكالمة، قال المشتبه به لشرطية: "أريد قتل رئيس الوزراء".
وتتبعت السلطات مصدر المكالمة، وتبين أنه هاتف عام، وتم إرسال وحدة شرطة إلى موقع الهاتف، وتم تحديد موقع المشتبه به في مكان قريب قبل القبض عليه.


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