الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطق في قطاع غزة

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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من مدينة غزة ومحافظة خان يونس جنوب القطاع.
وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت موقعا جنوب غرب المدينة، وموقعا آخر غرب خان يونس.