الحكومة الإسرائيلية تقرر بدء العام الدراسي مطلع سبتمبر

قرر المجلس الوزاري المصغر المعني بمكافحة كورونا في إسرائيل بدء العالم الدراسي بشكل منتظم وكامل في الأول من شهر أيلول/سبتمبر.

كما قرر تطعيم التلاميذ داخل المدارس خلال ساعات الدوام بشرط موافقة أولياء أمورهم.

وفي التجمعات السكانية الحمراء (مرتفعة الإصابات بكورونا)، يكون التعليم حضوريا في الصفوف حيث تفوق نسبة التطعيم السبعين بالمئة، والتعليم عن البعد في الصفوف الأخرى، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي.

وفي اليوم الأول من الدراسة سيتعين على التلاميذ حتى سن الثانية عشرة إبراز نتائج فحص كورونا سلبي.

وتتزايد أعداد الإصابات بكورونا في إسرائيل بشكل كبير منذ حزيران/يونيو، رغم أن أكثر من 58% من السكان، البالغ عددهم 4ر9 مليون نسمة قد تم تطعيمهم بالكامل.

وتوسعت إسرائيل مؤخرا في إعطاء جرعة معززة من لقاح كورونا لتشمل كل من تجاوزوا الأربعين.