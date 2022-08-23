مستوطنون يقتحمون الأقصى وآخرون يقتحمون موقعا أثريا في نابلس

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات مُتتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين بشكل شبه يومي، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وعلى صعيد آخر، اقتحم مستوطنون بالضفة الغربية المحتلة، المنطقة الأثرية في بلدة "سبسطية" بمحافظة "نابلس" الشمالية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين الفلسطينيين.

وتشهد محافظة "نابلس" مواجهات مستمرة ومزمنة بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين والاحتلال من جهة أخرى.