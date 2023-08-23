فيضانات كارثية تضرب باكستان وتتسبب في إجلاء 100 ألف شخص

أعلن مسئولون باكستانيون، الأربعاء، إجلاء نحو 100 ألف شخص من قرى شهدت فيضانات في ولاية بنجاب، بعدما أفرغت الهند آلاف الأمتار المكعبة من المياه في نهر يمر في البلدين، الأحد.

وقال الناطق باسم أجهزة الطوارئ في بنجاب فاروق أحمد، في تصريحات لوكالة «فرانس برس»: «أنقذنا 100 ألف شخص ونقلناهم إلى أماكن أكثر أمانا».

يأتي ذلك بعد أن نزح المئات، في شهر يوليو الماضي، إثر فيضان نهر تشيناب بولاية بنجاب، حيث غمرت المياه 50 قرية على الأقل، وفق ما أفاد مسئولون.

وفي وقت سابق من يوليو أيضا، أجلت السلطات أكثر من 14 ألف شخص من قرى أخرى في الولاية ذاتها، بسبب فيضانات نجمت عن أمطار موسمية.

وباكستان واحدة من أكثر الدول عرضة لمخاطر التغيرات المناخية على المدى الطويل، وتكافح من أجل التعافي من الفيضانات المدمرة التي غمرت نحو ثلث البلاد عام 2022، وأثرت على أكثر من 33 مليون شخص.