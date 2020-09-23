قطع المياه عن 7 قرى بالجيزة يوم الجمعة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه بـ7 مناطق بمركز أبو النمرس والقرى التابعة لها، لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة المياه بها حيث سيتم تغير خط طرد العكرة الرئيس قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه، اعتباراً من الساعة 6 مساء يوم الجمعة المقبل حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت.

وأعلنت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، المناطق التي بها العطل هي: طموه وشبرامنت وزاوية أبو مسلم والحرانية وبني سويف ونزلة الأشطر ومنيل شيحة.

وأهابت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ودبرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.