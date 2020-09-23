ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان "الوطن.. وتحديات 2020" في السابعة والنصف مساء الإثنين 28 سبتمبر الجاري، بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



ويحضر الملتقى: "السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس مجموعة قنوات DMC، واللواء الدكتور محسن الفحام الأستاذ بأكاديمية الشرطة، والدكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب بجامعة بنى سويف".



وتدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مؤسس ومدير ملتقى الهناجر الثقافي.



ويشارك بالملتقى المطرب محمود درويش بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقية.



ويلتزم الملتقى بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حسب قرار مجلس الوزراء، منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، المنتشر فى مختلف دول العالم، ولهذا سيتم تطبيق التباعد الاجتماعى بين الحضور فى الملتقى،بترتيب المقاعد حسب العدد المقرر استقباله بنسبة 25%.



كما سيتم إلزام الحضور بارتداء الكمامات داخل قاعة الملتقى، كما سيتم عرض الملقتى بعد عقده على الصفحة الرسمية لملتقى الهناجر الثقافى على "فيسبوك".