باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 306 آلاف و869 حالة

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 306 آلاف و869 حالة.

وأفاد المركز - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأربعاء - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6424 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 2533 حالة إصابة في إقليم (آزاد جامو وكشمير) و14 ألفا و499 حالة في إقليم (بلوشستان) بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم (جيلجيت بالتستان) 3 ألاف و513 حالة وفي العاصمة (إسلام أباد) 16 ألفا و207 حالات، كما تم تسجيل 37 ألفا و387 حالة إصابة بإقليم (خيبر بختونخوا) و98 ألفا و487 حالة في إقليم (البنجاب) بالإضافة إلى 134 ألفا و243 حالة في إقليم (السند).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.