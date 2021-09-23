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العراق يؤكد اكتمال الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 3:09 م | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 3:09 م

أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق اكتمال الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للمفوضية العليا للانتخابات، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الخميس، إن المفوضية واجهت منذ تسلم مجلس مفوضيها الحالي مشاكل وتعقيدات عدة، مضيفا إلى أن جميع مفردات العمل اكتملت، منها تحديث سجل الناخبين وطباعة بطاقاتهم.

وأعرب خلف عن أمله في مشاركة أكبر عدد من المواطنين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معبرا عن شكره للأمم المتحدة والحكومة لعملهم المستمر في سبيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات ستعلن بعد 24 ساعة من انتهاء يوم الانتخابات.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد أكد أمس الأربعاء، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن ضمان الانتخابات ونزاهتها أولوية قصوى، مشددا على أهمية الانتخابات المقبلة للشعب العراقي وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والعدالة والشفافية في إجرائها.

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