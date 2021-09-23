العمل الدولية: نستهدف رفع الوعي والتأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال

أكدت مروة صلاح عبده المنسقة الوطنية لمشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا بمنظمة العمل الدولية، على الدور التنموي الفعال للإعلاميين والصحفيين والمستشارين الإعلاميين للوزارات والشركاء الاجتماعيين ذات الصلة بالجهود المبذولة على المستوى المحلي والدولي في مجال مكافحة عمل الأطفال.

وأضافت صلاح، خلال فعاليات اليوم الثاني للمشاورة الإعلامية حول "التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال"- التي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في الفترة من 22- 24 سبتمبر بمحافظة الفيوم، أن هدف الورشة هو رفع الوعي والتأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ومناقشة الدروس المستفادة وتحديد أفضل الممارسات في مجال التغطية الإعلامية لعمل الأطفال.

وذكرت أن ذلك ما جاء متطابقاً مع توقعات 25 إعلاميا وإعلامية متخصصين في مجال العمل والمشاركين بالمشاورة، والذي أكد أهمية تناول المشاورة للمصطلحات الخاصة بعمل الأطفال وأحدث الإحصاءات العالمية والدولية، فضلاً عن الجهود الوطنية المتضافرة لمواجهة تلك الظاهرة، والتي يتم تنفيذها في إطار دعم تنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)".