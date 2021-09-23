مستشار وزير التموين يوضح الموعد الأفضل لشراء الذهب

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب سجّلت انخفاضًا خلال الأيام الماضية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك فرصة جيدة للشراء في هذه الآونة، لا سيّما أنه من المتعارف أن تنخفض ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى.



وتابع: "الذهب هو الزينة والخزينة، وهو أحد أفضل أنواع الأوعية الاستثمارية.. ينصح بالشراء الآن لأنه من المتوقع قبل نهاية العام أن يتخطى سعر الذهب 1900 دولار للأوقية".



وأرجع هذا الارتفاع المتوقع، إلى سياسة التحفيز النقدي التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي، فضلًا عن شراء السندات، مؤكدًا أن ذروة الارتفاع ستكون قبل نهاية العام.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعاود الأسعار الارتفاع بقوة بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، وهو أمر وصفه بأنه معتاد.