الحكم على رئيس إفريقيا الوسطى السابق فرانسو بوزيزي غيابيا بالسجن مدى الحياة

صدر حكم بحق رئيس إفريقيا الوسطى السابق فرانسو بوزيزي، غيابيا بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، حسبما أعلنت السلطات يوم الجمعة.

وقال ممثل الإدعاء جاك اواكارا، إن محكمة الاستئناف في بانغي أصدرت الحكم بحق بوزيزي المنفي، والذي يقود مجموعة «تحالف الوطنيين من أجل التغيير» المتمردة يوم الجمعة.

وجرى اتهام بوزيزي بالتآمر السياسي وتقويض الأمن الداخلي للبلاد وتدمير الملكية العامة والخاصة.

وقاد بوزيزي، الذي تولى رئاسة البلاد خلال الفترة من 2003 وحتى 2013 عندما تمت الإطاحة به في تمرد، محاولة انقلاب فاشلة في جمهورية إفريقيا الوسطى في يناير 2021. وخلال هذه الأحداث، لقي آلاف الأشخاص حتفهم، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. ونزح أكثر من مليون شخص.

ويعيش بوزيزي في المنفي في تشاد وغينيا بيساو منذ ذلك الحين.

وصدر الحكم بحق بوزيزي مع بعض من أقاربه ومتمردين آخري، من بينهم ماكسيم موكوم، الذي أدانته محكمة العدل الدولية في لاهاي الشهر الماضي بارتكاب جرائم حرب.

ولم تجد المستعمرة الفرنسية السابقة الاستقرار منذ التمرد الي وقع عام 2013. ويشن متمردون هجمات بشكل متكرر في الدولة الهشة التي تحتفظ بعلاقات قوية مع روسيا.