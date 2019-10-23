 الصين تنفي صحة تقارير عن إقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج وتصفها بـ«شائعات سياسية» - بوابة الشروق
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الصين تنفي صحة تقارير عن إقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج وتصفها بـ«شائعات سياسية»

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 3:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 3:41 م

نفت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، صحة تقارير تحدثت عن عزم بكين إقالة رئيسة السلطة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام"، واصفة التقارير بأنها "شائعات سياسية بدوافع خفية".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة "هوا تشون يينغ" - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على ما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" بشأن عزم الصين استبدال لام برئيس تنفيذي مؤقت - إن الحكومة المركزية الصينية تدعم بقوة "كاري لام" في رئاسة حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ومواجهة العنف واستعادة النظام هناك وفقا للقانون.

في سياق متصل، أعلن سكرتير الأمن بحكومة منطقة هونج كونج "جون لي" - أمام اجتماع المجلس التشريعي للمنطقة اليوم - سحب التعديلات الخاصة بقانون المجرمين الهاربين وقانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.


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