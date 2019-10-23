الشرطة العسكرية الروسية تتحرك نحو شمال شرق سوريا لتنفيذ اتفاق سوتشي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن الشرطة العسكرية الروسية تحركت نحو شمال شرق الأراضي السورية باتجاه الحدود مع منطقة العملية التركية "نبع السلام".

وذكرت الوزارة ، في بيان لها ، أنه بموجب الاتفاق الذي توصل له الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في مدينة سوتشي عبرت قافلة من الشرطة العسكرية الروسية نهر الفرات واتجهت نحو الحدود السورية التركية.

وأضاف البيان أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية ستقدم المساعدة في ضمان أمن المواطنين وحفظ النظام ..موضحة أن هذه الوحدات ستسير أيضا دوريات في المناطق المحددة بموجب الاتفاق وستسهم في إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها مسافة 30 كم عن الحدود السورية مع تركيا.