 بالفيديو.. ميرهان حسين تقلد ضحكة نبيلة عبيد على الهواء - بوابة الشروق
السبت 23 أكتوبر 2021 6:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. ميرهان حسين تقلد ضحكة نبيلة عبيد على الهواء

ميرهان حسين
ميرهان حسين

نشر في: السبت 23 أكتوبر 2021 - 5:42 ص | آخر تحديث: السبت 23 أكتوبر 2021 - 5:42 ص

قلدت الفنانة ميرهان حسين ضحكة الفنانة نبيلة عبيد على الهواء مباشرة خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان للحديث عن كواليس مشاركتها في مسرحية شمسية وأربع كراسي، والأعمال التالية التي تنوي المشاركة فيها.

وقالت ميرهان حسين خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد»: «حلم حياتي اعمل فوازير، ومتفائلة بالمرحة المقبلة وأتمنى فرصة أو عرض جيد في هذا الشأن».

وأضافت ميرهان حسين أن ميكس التمثيل والغناء والرقص والاستعراض شغفها الحقيقي، مضيفة أنها ستبدأ تصوير مسلسل جديد الشهر المقبل تحت اسم «الستات تعرف تقتل» وسيكون مختلفا عن الأعمال السابقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك