البر الرئيسي الصيني يسجل 155 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال اليوم السابق 155 إصابة جديدة مؤكدة، محلية العدوى، بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 683 إصابة محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وغادر إجمالي 319 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس السبت، مما يزيد إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 248 ألفا و262 شخصا.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، أمس السبت، بينما تسبب المرض في وفاة ما إجماليه 5226 شخصا.