مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية

تحطمت طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية تقل مريضا صغير السن وسبعة آخرين يوم الاثنين قرب جالفستون، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وأدى إلى بدء عمليات بحث في المياه قبالة ساحل ولاية تكساس الأمريكية ، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وأوضحت البحرية المكسيكية في بيان لوكالة أنباء أسوشيتد برس أن أربعة من ركاب الطائرة كانوا من ضباط البحرية، وأربعة آخرون من المدنيين، من بينهم طفل، ولم يتضح على الفور من بين الركاب من قتل في الحادث.

وأشار البيان إلى أن اثنين من ركاب الطائرة كانا من أعضاء مؤسسة ميتشو وماو، وهي منظمة غير ربحية تقدم المساعدة للأطفال المكسيكيين الذين يتعرضوا لحروق شديدة.

وأكد الضابط في خفر السواحل الأمريكي، لوك بيكر، وفاة خمسة أشخاص في الحادث، فيما لا تزال أسباب التحطم قيد التحقيق.

وقع الحادث بعد ظهر يوم الاثنين قرب قاعدة جسر مؤدي إلى جالفستون، قبالة ساحل تكساس على بعد نحو 50 ميلا (5ر80 كيلومترا) جنوب شرق هيوستن.