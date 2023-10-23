استطلاع: تراجع الثقة في الحكومة الإسرائيلية لأدنى مستوى في 20 عاما

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تدني ثقة الإسرائيليين في الحكومة إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما، حسبما ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية اليوم الاثنين.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال 5ر20% من الإسرائيليين اليهود و5ر7% من الإسرائيليين العرب إنهم يثقون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عندما تم استطلاع آرائهم في أعقاب هجمات حماس الدامية في السابع من أكتوبر.

وكانت نسب هاتين الفئتين من السكان تبلغ 28 و18% على التوالي في يونيو الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية أن ثلاثة أعضاء في مجلس وزراء نتنياهو، لم تذكر أسماءهم، يدرسون الاستقالة، ردا على إخفاق الحكومة والمؤسسة الأمنية في منع وقوع هجمات السابع من أكتوبر وتعاملها فيما بعدها.